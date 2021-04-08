В ЗакСе заступились за граффити с Хармсом в центре Петербурга

Петербургский депутат заступился за граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок вступился за граффити с Даниилом Хармсом на Маяковской улице. В четверг, 8 апреля 2021 года, парламентарий заявил, что отрицательно относится к инициативе администрации Центрального района, которая обратилась с иском в суд с требованием закрасить портрет писателя.

- Несколько лет назад те же самые чиновники приводили этот объект как пример лаконичного существования уличного искусства в центральной части города. Председатели комитетов, главы районов всячески поддерживали этот проект и выступали за его сохранение, - вспомнил депутат.

Четырбок высказал мнение, что история с Хармсом - очередной пример необоснованного консерватизма. Также он добавил, что уличные художники до сих пор ждут, когда в городе появятся обещанные Смольным площадки, где они могли бы свободно рисовать.

Изображение Хармса появилось в 2016 году на стене дома 11А по улице Маяковского, в котором некогда жил поэт.