Уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге приблизился к плато

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге приблизилась к плато, по данным на 8 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге уровень заболеваемости коронавирусом приблизился к долгожданному плато. Об этом сообщается в свежем отчете межведомственного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном. Количество госпитализаций по сравнению с прошлым четвергом снизилось на 10%, а число зараженных – почти на 5%. При этом в Смольном настаивают, что расслабляться рано, и эпидситуация еще может принести «сюрпризы».

- Сохраняется опасность нового роста заболеваемости. Вирус продолжает циркулировать в городе. Чтобы блокировать дальнейшую передачу возбудителя инфекции, важно соблюдать соцдистанцию и использовать маски и перчатки в общественных местах. Но наиболее действенной противоэпидемической мерой является массовая вакцинация населения, - подчеркивают эксперты при Смольном.

Тем временем в город впервые поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона», рассчитанная на 13 770 человек. Вероятнее всего, горожанам позволят самим выбирать, какую прививку делать. О подробном сравнении двух вакцин «КП» писала отдельно.