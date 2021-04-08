В метро Петербурга назвали свою версию падения девушки-инвалида на эскалаторе

В петербургском метрополитене объяснили падение девушки-инвалида на эскалаторе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен назвал свою версию падения девушки-инвалида на эскалаторе. Напомним, происшествием уже занялись в прокуратуре, поскольку пассажирка получила травмы и обратилась к медикам. В подземке считают, что «мобильные» сотрудники сделали все, чтобы предотвратить несчастный случай. Один сотрудник спустил коляску девушки, а другой придерживал ее саму при спуске.

- При сопровождении девушки на эскалаторе станции произошла заминка – пассажирка при сходе с него не рассчитала расстояние, поставила ногу на движущуюся ступень, запнулась о гребенку и начала падать вперед, - считают в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Тем не менее в подземке просят прощение у девушки за произошедшее и обещают не допускать подобных инцидентов в дальнейшем. Однако проверка прокуратуры все равно может закончиться даже уголовным делом.