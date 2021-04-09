Циклон «Винсент» начнет влиять на погоду в Петербурге и Ленобласти

Дождь и сильный ветер ожидаются на Северо-Западе 9 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Циклон «Винсент», зависший над Ботническим заловим в районе Швеции, повлияет на погоду в Петербурге и Ленобласти. Из-за него, пока откладывается обещанное синоптиками потепление, а вместо этого 9 апреля усилится ветер и пойдут дожди.

- Едва проводив на северо-восток один циклонический вихрь, уже сегодня Петербург окажется под влиянием следующего облачного вихря, приближающегося с запада. Циклон, названный нашими немецкими коллегами «Винсент», будет постепенно затягивать небо плотными облаками, а во второй половине дня, начиная с западных районов, вызовет небольшие дожди, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем в городе и области ожидается около +7 градусов, будет дуть ветер южных направлений с порывами до сильного, о чем уже предупреждает МЧС.

Атмосферное начнет слабо падать и составит 755 мм ртутного столба, что ниже нормы.