«Ситимобил» вообразил себя трамваем и застрял на рельсах на проспекте Испытателей

Таксист вообразил себя водителем трамвая и загнал машину на рельсы. Фото: vk.com/spb_today /Владимир Степанов

В очередную историю попала машина такси сервиса «Ситимобил», известного по сексуальному скандалу с водителем-рукоблудом. На этот раз таксист вообразил себя вагоновожатым трамвая и зачем-то выехал на выделенные пути на проспекте Испытателей, где автомобиль благополучно застрял.

- «Ситимобил» на сорок минут остановил движение трамваев на проспекте Испытателей. Что удивительно, ехал он так аж от Светлановской площади, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Интересно, что инцидент произошел рано утром, когда дорога была абсолютно свободной и выезжать на выделенные пути не было никакой надобности. В итоге застрявшую на рельсах машину такси пришлось вытаскивать грузовиком аварийной службы «Горэлектротранса».

Учитывая, что из-за таксиста было остановлено движение трамваев, водителю могут выставить счет за потерянную прибыль в десятки тысяч рублей.