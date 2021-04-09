Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Рудольфа Фурманова

Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Рудольфа Фурманова Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Рудольфа Фурманова. Печальная новость о кончине руководителя театра имени Андрея Миронова появилась в пятницу, 9 апреля 2021 года. Известно, что в последнее время он тяжело болел. Рудольфу Давыдовичу было 82 года.

- Петербургская культура понесла тяжелую утрату. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам, друзьям, всем, кому он был дорог, - сообщил с прискорбием Беглов.

Градоначальник вспомнил Фурманова ярким и талантливым человеком, который за свою жизнь сделал очень многое, как для российского театра, так и для Петербурга. В память об Андрее Миронове режиссер учредил актерскую премию "Фигаро".

- Рудольф Давыдович был известен активной гражданской позицией. В должности советника губернатора Санкт-Петербурга весь свой профессиональный опыт и организаторский талант направлял на развитие российского театра, - добавил градоначальник.

Добавим, что Фурманов последние месяцы боролся с последствиями после перенесенного коронавируса. О месте и дате прощания будет сообщено позже.