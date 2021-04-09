Люди пострадали при обрушении лепнины на Невском проспекте

На Невском, 106 обрушилась часть фасада. Фото: Александра СУРИС

Врачи скорой помощи и спасатели находятся у жома №106 по Невскому проспекту, где несколько минут назад обрушилась часть лепнины с фасада здания. По словам очевидцев, в результате ЧП есть пострадавшие.

- Участок огорожен сигнальной лентой. Стоят машины МЧС и скорой помощи. Видно, что с пятого этажа рухнул декоративный элемент обрамления оконного проема. Территорию огородили заборчиками и лентой. Обломки уже убирают дворники, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» оказавшаяся на месте ЧП. - Ветер очень сильный, сдувает горшки-кашпо с уличными растениями.

Напомним, что поданным МЧС, днем 9 апреля в Петербурге ожидаются резкие порывы ветра до 18 метров в секунду, а в Ленобласти до 20 м/с.

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По предварительным данным, пострадал один человек, молодой мужчина. Лепнина упала ему прямо на голову. Помощь пострадавшему оказывают врачи скорой помощи. Состояние мужчины уточняется.