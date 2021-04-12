Почти треть зараженных коронавирусом петербуржцев тяжело переносят болезнь

Доля тяжелобольных коронавирусом петербуржцев составляет 27 процентов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что интенсивность распространения коронавируса в Санкт-Петербурге снижается, доля тяжелобольных пациентов, находящихся в больницах, пока еще высока. По данным комитета по здравоохранению на воскресенье, 11 апреля 2021 года, в тяжелом состоянии находятся 27 процентов от всех больных в стационарах.

- На данный момент на ИВЛ находятся 157 пациентов, - сообщили в Смольном.

Сегодня для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями в Петербурге развернуты 5 273 койки. Их них свободны 944 места - это 18,7 процентов от всего коечного фонда.

Отметим, что за неделю число заболеваний коронавирусом снизилось на 40 процентов.

За все время от коронавируса уже привиты 454 890 человек, из них более 316,4 тысяч закончили полный цикл вакцинации. Общий запас вакцины в Петербурге около 180 тысяч комплектов.