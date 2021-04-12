Видео пожара в здании "Невской мануфактуры" Петербурга появилось в сети

В сети появилось видео пожара в "Невской мануфактуре" Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге разгорелся нешуточный пожар днем в понедельник, 12 апреля 2021 года. В первом часу дня загорелось здание "Невской мануфактуры", расположенной в доме 50 по Октябрьской набережной. Огонь очень быстро распространился, охватив 4 и 5 этажи строения. Белый дым окутал улицы вокруг.

- По предварительной информации в производственном здании размерами 35 на 150 метров происходит горение на 4-5 этажах. На место выехали 12 единиц техники и 50 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

За несколько минут спасатели повысили ранг пожара с №2 до №5. По всей видимости, пламя распространяется очень стремительно и есть большая вероятность, что все превратится в серьезное ЧП.

Добавим, что сейчас в здании находится бизнес-центр. Очевидцы опубликовали видео с места пожара. На нем видно, как огонь вырывается из окон кирпичного дома.