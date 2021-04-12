Наивысший ранг сложности присвоен пожару в "Невской мануфактуре" в Петербурге

Ранг пожара в "Невской мануфактуре" Петербурга повышен до №5 Фото: СОЦСЕТИ

В здании "Невской мануфактуры" Санкт-Петербурга пожар распространяется очень стремительно. Возгорание в доме 50 по Октябрьской набережной началось в 12:35 часов в понедельник, 12 апреля 2021 года. Сначала спасатели установили ранг опасности №2, затем №3, а через 40 минут и вовсе пожару присвоили наивысший ранг сложности - №5.

- На месте пожара работают 14 единиц техники и 61 человек личного состава. В здании площадью 35 на 150 метров горит четвертый этаж, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Сообщается, что о пострадавших сейчас никакой информации нет. Большинство людей самостоятельно эвакуировались из исторического здания, где располагается бизнес-центр.

Причина возгорания на данный момент не известна.