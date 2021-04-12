Один человек пострадал при пожаре на «Невской мануфактуре» в Петербурге

На Октябрьской набережной горит 1500 кв. метров. Фото: ГУ МЧС по СПб.

Один человек, предварительно пожарный, пострадал при ЧП на Октябрьской набережной Петербурга, где полыхают 1500 квадратных метров здания предприятия «Невская мануфактура». С огнем борются более 100 человек личного состава противопожарной службы.

- В 6-этажном нежилом здании, размерами 35х150 метров происходит горение 4-го и 5-го этажей на общей площади 1500 квадратных метров. Из здания эвакуированы 40 человек. К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 26 единиц техники и 112 человек личного состава, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Официальные сведения о пострадавших на данный момент пока не поступали, однако очевидцы ЧП говорят как минимум об одном раненом. В соцсетях также опубликованы кадры с мобильного телефона, на которых видно, как спасатели выносят человека на брезенте.

На месте работают врачи скорой помощи.

Прямая онлайн-трансляция с места ЧП.