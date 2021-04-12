Следственный комитет и прокуратура начали проверку пожара на "Невской мануфактуре" Петербурга

Следственный комитет начал доследственную проверку пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет и прокуратура начали доследственную проверку по факту пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. Возгорание в доме 50 по Октябрьской набережной началось в 12:30 часов в понедельник, 12 апреля 2021 года. За считанные минуты огонь охватил четвертый этаж здания. На данный момент площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

- Организована и проводится доследственная проверка. В настоящее время специалисты выехали на место пожара, после локализации которого будет начат осмотр места происшествия, а также необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в комитете.

Напомним, что в результате пожара погиб один спасатель, еще двое пострадали. Также обрушилась кровля на площади 1,5 тысяч квадратных метров. Борьба с огнем все еще продолжается.