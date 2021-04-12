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Происшествия12 апреля 2021 16:20

Следственный комитет и прокуратура начали проверку пожара на "Невской мануфактуре" Петербурга

Специалисты осматривают место ЧП, после локализации возгорания начнутся тщательные работы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Следственный комитет начал доследственную проверку пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге

Следственный комитет начал доследственную проверку пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет и прокуратура начали доследственную проверку по факту пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. Возгорание в доме 50 по Октябрьской набережной началось в 12:30 часов в понедельник, 12 апреля 2021 года. За считанные минуты огонь охватил четвертый этаж здания. На данный момент площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

- Организована и проводится доследственная проверка. В настоящее время специалисты выехали на место пожара, после локализации которого будет начат осмотр места происшествия, а также необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в комитете.

Напомним, что в результате пожара погиб один спасатель, еще двое пострадали. Также обрушилась кровля на площади 1,5 тысяч квадратных метров. Борьба с огнем все еще продолжается.

ЧППожар на Невской мануфактуре в Петербурге