Пожар в здании «Невской мануфактуры» 12 апреля 2021. Главное

Сильнейший пожар уничтожил здание "Невской мануфактуры". Фото: ГУ МЧС СПб

Сильнейший пожар в здании «Невской мануфактуры» 12 апреля 2021 нарушил спокойную жизнь Петербурга. Главное, что случилось на Октябрьской набережной, 50, собрала «Комсомольская правда».

По данным экстренных служб, огонь заметили около полудня. Сразу после этого на пульт дежурного поступил вызов.

- 12 апреля в 12:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д.50. По предварительной информации в производственном здании размерами 35х150 метров происходит горение на 4-5 этажах. В 12:42 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен №2, - сообщала пресс-служба Главного управления МЧС.

Поначалу на месте ЧП работали восемь единиц техники и 32 человека личного состава.

Но уже в 13:13 ранг пожара был поднят до самого высшего номера – пятого. Однако огонь быстро распространялся и уже через полчаса пламенем были охвачены верхние этажи здания. 26 единиц техники и 112 человек личного состава.

Из корпусов исторического производства, одного из старейших в Петербурге, было эвакуировано 40 человек. Тогда же появились первые сообщения о пострадавших. Изначально свидетели рассказывали об одном раненном, что подтверждалось видеозаписями очевидцев.

В 14:26 в здании обрушилась кровля и все внутренние перекрытия. Тогда же появились сведения о двоих погибших. По предварительным данным, это один из пожарных и один местный рабочий. Еще два человека пострадали. Официально МЧС пока ничего не подтверждает.

Вместе с этим всех спасателей эвакуировали из здания из-за угрозы обрушения. На место ЧП направлены вертолеты. Движение по участку Октябрьской набережной перекрыто.

На 15:00 площадь возгорания превышает 4000 квадратных метров.

В МЧС официально подтвердили: один пожарный погиб и двое пострадали.

- Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания в момент, когда произошел внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. К сожалению, в ходе тушения пожара и спасения людей двое пожарных пострадали, госпитализированы, один погиб, - информирует экстренное ведомство.

По предварительным данным, погибшему пожарному был 31 год. Его тело пока не найдено.

В 15:46 площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч кв.метров. Жар от огня поджег деревья, стоящие в десятках метров от здания предприятия. Воду для тушения пожара качают прямо из Невы.

На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, она осуществляет замеры воздуха в районе пожара, на данный момент предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту ЧП.

Следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В 18:30 из-за сильного ветра огонь перекинулся на стоящее рядом здание хостела. У него горит кровля на площади 50 кв. метров, из здания эвакуированы 50 человек. С основного места пожара сюда направлены 11 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видео пожара в здании "Невской мануфактуры" Петербурга появилось в сети

С огнем борются 50 пожарных и 12 единиц спецтехники (подробности)