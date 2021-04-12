Деревья загорелись в десятках метрах от полыхающей «Невской мануфактуры»

Жар от пламени подпалил деревья, стоящие в десятках метров от "Невской мануфактуры". Фото: Артем КИЛЬКИН

Сильнейшее пламя от пожара на предприятии «Невская мануфактура» дотянулось до деревьев, стоящих от горящего корпуса в десятках и даже сотнях метров. От высокой температуры у них начали гореть кора и ветки.

- Огонь усиливается и перекидывается на деревья. Люди эвакуируют стоящие рядом машины, пытаются спасти имущество, - отмечает корреспондент «КП-Петербург», находящийся на месте ЧП на Октябрьской набережной.

Эвакуируется и соседний хостел. Его сотрудники вывозят оборудование.

Ситуация с тушением пожара осложняет сильный ветер, раздувающий пламя. Известно, что сейчас из здания предприятия вывели всех пожарных, так как высока вероятность полного обрушения. Крыша и перекрытия уже рухнули.

Общая площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. Жертвой пожара стал один сотрудник МЧС, еще двое спасателей сильно пострадали.

На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, она осуществляет замеры воздуха в районе пожара, на данный момент предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.