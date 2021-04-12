Уголовное дело по «смертельной» статье возбуждено после пожара на «Невской мануфактуре»

Один человек погиб при пожаре на "Невской мануфактуре". Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по факту пожара на предприятии «Невская мануфактура». Производство начато по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности» - на пожаре погиб один спасатель.

- По данным следствия, днем 12 апреля 2021 года на фабрике «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной, произошел пожар, во время тушения которого пострадали двое сотрудников МЧС, они госпитализированы. Поиски еще одного пожарного продолжаются, - сообщает пресс-служба СК.

По данным МЧС, трагедия произошла, когда спасатели выводили людей из горящего здания. Произошел внезапный выброс пламени. Один пожарный погиб (его тело не найдено), а двое пострадали.

Разобраться в причинах возникновения пожара поручил и глава СК Александр Бастрыкин.