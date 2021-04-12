Один пожарный погиб и двое пострадали при пожаре на «Невской мануфактуре» в Петербурге

31-летний пожарный погиб при спасении людей на "Невской мануфактуре". Фото: СОЦСЕТИ

Один пожарный погиб и двое серьезно пострадали при ЧП на Октябрьской набережной в Петербурге, где утром 12 апреля загорелся корпус предприятия «Невская мануфактура». Это официально подтвердила пресс-служба МЧС России.

- Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания в момент, когда произошел внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. К сожалению, в ходе тушения пожара и спасения людей двое пожарных пострадали, госпитализированы, один погиб, - информирует экстренное ведомство.

По предварительным данным, погибшему пожарному был 31 год. Его тело пока не найдено.

Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелейшем состоянии, у них обширные ожоги тела, превышающие 50%.

По некоторым данным, также погиб или без вести попал и сотрудник предприятия. Сейчас эта информация уточняется. Более 40 человек из числа персонала «Невской мануфактуры» были эвакуированы.

Общая площадь возгорания составляет 4000 квадратных метров. В здании рухнула крыша и перекрытия. Спасателей вывели из здания из-за опасности обрушения. На месте ЧП работает пожарный вертолет, а также более 300 человек личного состава и 69 единиц техники.

ЧИТАПЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар в здании «Невской мануфактуры» 12 апреля 2021. Главное

Пожар в здании «Невской мануфактуры» 12 апреля 2021: огонь уничтожил 6-этажный корпус на Октябрьский набережной (подробности)