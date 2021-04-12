Военные вертолеты привлекли к тушению пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Военные Ми-8 помогают тушить пожар на "Невской мануфактуре". Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Военная авиация будет работать на тушении пожара на Октябрьской набережной Петербурга. Два вертолета Ми-8 Западного военного округа (ЗВО) уже направлены в Петербург, где несколько сотен пожарных не могут справиться с сильнейшим пламенем на предприятии «Невская мануфактура».

- Два Ми-8 военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа вылетели с аэродромов Пушкин и Левашово на тушение пожара, - сообщил источник «КП-Петербург».

Напомним, что на месте ЧП уже работает вертолет Ка-32 МЧС, он уже сбросил на горящее здание около 30 тонн воды, однако мощное пламя не удается остановить. Огонь уже перекинулся на соседние здания. Горят и деревья, отстоящие от места возгорания на десятки метров.

Напомним, что площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. Здание «Невской мануфактуры» практически полностью уничтожено – крыша и перекрытия рухнули.

При пожаре погиб один и пострадали двое спасателей.