Огонь перекинулся с «Невской мануфактуры» на соседний хостел, из жилых домов эвакуируют людей

Хостел загорелся от искры с пожара на "Невской мануфактуре". Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Спасатели начали эвакуацию из соседних с «Невской мануфактурой» домов. Огонь уже перекинулся на здание хостела. Его обитатели и персонал успели покинуть помещения и вынести часть имущества. Крышу хостела поливают водой. Параллельно пожарные проводят эвакуацию из жилых домов на улице Тельмана.

- Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящее здание хостела по адресу: Тельмана, 8. Горит кровля на площади 50 кв. метров, из здания эвакуированы 50 человек. С основного места пожара передислоцированы 11 единиц техники, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

Владелец хостела рассказал корреспонденту «Комсомолки», что в бизнес было вложено 10 миллионов рублей, а в здании сейчас живут около 200 трудовых мигрантов: «Загорелось от случайной искры, залетевшей под крышу».

- Из дома по Тельмана, 5, эвакуируют жильцов. МВД проверяет, есть ли кто в квартирах. Сейчас побежали с женщиной спасать кота, - сообщает корреспондент «КП».

А основной пожар тем временем тушат уже три вертолета, тем не менее, площадь возгорания увеличивается.