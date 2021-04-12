Мертвого 13-летнего мальчика нашли у дома на Октябрьской набережной в Петербурге

Труп 13-летнего ребенка обнаружили во дворе дома в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во дворе одного из домов на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге нашли мертвого 13-летнего мальчика. Шокированные очевидцы тут же сообщили обо всем в полицию. На месте работает следственно-оперативная группа. Причины смерти ребенка пока не называются.

- В отдел полиции Невского района поступило сообщение о теле мальчика, лежащем во дворе дома в неестественной позе. Личность ребенка установлена. Известно, что он проживал в этом же доме вместе с матерью, 37-летней уроженкой Узбекистана. Она снимала квартиру. Остальные обстоятельства выясняются, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что сегодня все внимание города приковано к другому жуткому происшествию на Октябрьской набережной – масштабному пожару в «Невской мануфактуре». «КП» собрала всю главную информацию об этом в отдельном материале.