Невеста спасателя, объявленного погибшим во время тушения пожара на Невской мануфактуре: «Мы планировали с Ильей свадьбу»

Пара хотела пожениться Фото: СОЦСЕТИ

31-летний начальник отделения 64-й пожарно-спасательной части Илья Белецкий из Санкт-Петербурга работал в МЧС почти 10 лет. Каждый новый вызов он считал важным - будь то небольшое возгорание в комнате или масштабный пожар на предприятии. Главным для Ильи было одно - спасти людей. Так и 12 апреля, получив после полудня сообщение о возгорании в историческом здании "Невской мануфактуры", Белецкий отправился со своими подчиненными на вызов с одной целью - не допустить погибших.

Спасатели до сих пор рискуют жизнью в борьбе с огнем Фото: Артем КИЛЬКИН

На тот момент в здании XIX века горели только 4 и 5 этажи. Но огонь разрастался с бешеной силой, а в горящей постройке находились люди, которых нужно было эвакуировать. И Илья вместе со своей командой ринулся внутрь. Их задачей было - вывести людей из охваченной огнем постройки.

Здание мгновенно было охвачено огнем Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В считанные минуты пожару был присвоен высший ранг сложности. Обрушилась кровля здания, а площадь возгорания разрослась до 10 тысяч квадратных метров. В этом пожаре Илью объявили погибшим (по данным на 16.50 мск 12 апреля его тело не найдено, - прим.ред.), еще двое его коллег пострадали. "Комсомолке" удалось связаться с возлюбленной героически погибшего спасателя. На момент звонка она не знала о трагедии.

Илья работал спасателем на протяжении порядка 10 лет Фото: СОЦСЕТИ

- Илья не берет трубку, - взволнованно ответила Софья. - Я узнала, что пожар произошел и погиб человек. После этого ему и начала звонить. С пожарной части мне еще никто ничего не сообщал. Все в порядке у него или что-то случилось? Илья... Он там? Он будет живой?

Софья от горя расплакалась. С Ильей у них были большие планы на будущее.

Спасатели рисковали жизнью Фото: МЧС РФ

- Утром ведь еще все было хорошо, все как всегда. Ничего особенного не сказал, когда пошел на работу. Поймите, он уже 10 лет работает спасателем. Он пошел на эту работу, потому что хотел помогать людям, - плачет Софья. - Он никогда не боялся выезжать на пожар, он любил это дело. Говорит, что у него много работы. При этом о том, как спасает людей, никогда не рассказывал, не хвастался вообще.

Илья никогда не боялся выезжать на пожар, главное для него было - спасти людей Фото: СОЦСЕТИ

Илья родом из Шахт Ростовской области, переехал в Петербург в молодости. Детей завести он с Софьей не успел.

- Мы с Ильей вместе были полтора года, - вздыхает Софья. - У меня друг в этой пожарной части работает, так с ним и познакомились. Пока не в браке, но планировали свадьбу.

Площадь пожара - более 10 тысяч квадратных метров Фото: Артем КИЛЬКИН

Смерть спасателя уже подтвердили в МЧС.

- Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания в момент, когда произошел внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением, - пояснили в МЧС. - К сожалению, двое пожарных пострадали, один погиб.

В здании были проблемы с пожарной безопасностью Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас пожарные продолжают тушить здание.

Пожарные до сих пор борются с огнем Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Глава СКР Бастрыкин взял его под личный контроль.

- По данным следствия, днем 12 апреля 2021 года на фабрике «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной, произошел пожар, во время тушения которого пострадали двое сотрудников МЧС, они госпитализированы. Поиски еще одного пожарного продолжаются, - сообщили в СКР.