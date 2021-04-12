Тело погибшего спасателя МЧС нашли в сгоревшем здании «Невской мануфактуры»

Тело погибшего пожарного нашли в сгоревшим здании "Невской мануфактуры" в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

В МЧС подтвердили гибель спасателя в сгоревшем здании «Невской мануфактуры». Тело пропавшего пожарного обнаружили в развалинах фабрики. Напомним, огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров здания, для тушения потребовалась даже поддержка Минобороны с воздуха. Тем временем СК возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

- Тело пожарного найдено. В данный момент рассматривают все версии причин возгорания, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что «КП» связалась с невестой погибшего спасателя МЧС. Девушка рассказала, что Илья Белецкий всегда мечтал спасать людей и не боялся угрозы собственной жизни. При этом мужчина никогда не хвастался и своим трудом дослужился до начальника отделения 64-й пожарно-спасательной части города.