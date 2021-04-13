Петербургу не хватило 0,1 градуса, чтобы побить температурный рекорд 135-летней давности

Санкт-Петербурге чуть-чуть не дотянул до абсолютного температурного рекорда в понедельник, 12 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 12 апреля, Санкт-Петербургу не хватило всего лишь 0,1 градуса, чтобы побить температурный рекорд 135-летней давности. Об этом с небольшим сожалением сообщил ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. Тем не менее минувший день стал самым теплым с начала весны.

- Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +20,0 градусов. Это значит, что уходящий понедельник стал в Северной столице самым теплым днем с начала весны/года. При этом для обновления суточного рекордного максимума не хватило всего лишь 0,1 градуса, и достижение 135-летней давности устояло, - написал синоптик.

Добавим, что во вторник, 13 апреля, в городе на Неве ожидается в лучшем случае до +15 градусов по Цельсию. В конце дня синоптики ждут небольшой дождь.