Холодный атмосферный фронт вернется в Петербург 13 апреля

Дождь и похолодание ждут Петербург 13 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Не долго жаркая погода радовала жителей Санкт-Петербурга. Уже во вторник, 13 апреля 2021 года, в игру вступит холодный атмосферный фронт, который принесет небольшое похолодание, смену направления ветра, а также дожди. Однако пугаться не стоит, заморозков не предвидится.

- Сегодня, 13 апреля, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Местами он станет причиной кратковременных дождей и развернет ветры на северные румбы, что будет ограничивать дневной прогрев, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в Петербурге будет около 12-14 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 10-15 градусов. Ветер с юго-западного сменит направление на северо-западный до 4-9 метров в секунду.

Напомним, что вчера был самый теплый день с начала года. Температура воздуха составила плюс 20 градусов.