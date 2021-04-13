701 человек заболел и 1194 выздоровели от коронавируса в Петербурге за сутки

Более 700 человек заболели ковидом за сутки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по ситуации с распространением коронавируса в Петербурге на утро 13 апреля приводит федеральный Оперштаб. Так, за минувшие сутки в городе заболел еще 701 человек. Это чуть меньше, чем накануне.

- Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 403 789 человек. 359 023 из них выздоровели (+1194 за сутки), а 12 665 – скончались (+30), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Отметим, что в состоянии активной стадии заболевания находится 32 101 пациент, а обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки прошли 12 542 человека.

В Ленинградской области заболели еще 94 местных жителя (41 078 с начала пандемии), 87 выздоровели (38 435), а еще трое – скончались (1048).