70 человек эвакуировали из горящего офисного здания в Петербурге

Пожар произошел в офисном здании на улице Матроса Железняка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второй серьезный пожар за двое суток произошел в Петербурге. На этот раз загорелось офисное здание в приморском районе города. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурной части городского управления МЧС в 16:44.

- В 16:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Матроса Железняка, д. 57. Это офисное здание, эвакуированы 70 человек. В 16:44 пожару присвоен номер 1 –Бис, - уточняет пресс-служба экстренного ведомства.

На данный момент на месте происшествия работают семь единиц техники и 32 человека личного состава Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

В 17:23 пламя было локализовано. Работы по тушению пожара продолжаются, сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Напомним, что накануне загорелось предприятие «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. Жертвой ЧП стал один пожарный.