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Коронавирус Covid-1913 апреля 2021 21:18

Смольный хочет ускорить вакцинацию петербуржцев минимум в 1,5 раза

Для этого есть вся необходимая инфраструктура, но желающих не так много, как хотелось бы властям
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Смольном хотят вакцинировать в 1,5-2 раза больше жителей Петербурга, чем сейчас.

В Смольном хотят вакцинировать в 1,5-2 раза больше жителей Петербурга, чем сейчас.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном недовольны низкими темпами вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге. Эксперты из городского Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 сообщают, что мощь текущей инфраструктуры позволяет делать прививок больше в 1,5 или даже в 2 раза, чем сейчас. Для этого имеется большое количество пунктов вакцинации и запасов доз «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». Однако при не лучшей активности горожан эпидситуация все равно улучшается.

- Тренд на снижение распространения второй волны пандемии сохраняется. Сегодня зарегистрировано наименьшее число госпитализаций взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями за всю вторую волну эпидемии – оно составило 188 человек, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета.

Добавим, что в Северной столице вакцинировались от коронавируса уже почти 464 тысячи человек. В запасе есть около 189 тысяч комплектов прививок.

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