Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в первый день пожара в здании «Невской мануфактуры»

Роспотребнадзор проверил, загрязнился ли воздух в районе пожара в здании "Невской мануфактуры". Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор исследовал атмосферный воздух в районе пожара в здании «Невской мануфактуры». В первый день инспекторы обнаружили на селитебной территории предприятия превышение гигиенических норм. На следующие сутки, во вторник, сотрудники ведомства организовали повторную проверку, результаты которой уже ничем не пугают.

- Повторный сбор материала вновь прошел на селитебной территории, расположенной в зоне влияния дымовых выбросов. Согласно результатам проведенного лабораторного исследования, во всех отобранных пробах нет превышения гигиенических нормативов для атмосферного воздуха. Однако ситуация остается на контроле ведомства, - передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Добавим, что только к позднему вечеру вторника спасателям МЧС удалось снизить ранг сложности пожара до первого. Огонь все еще тушат.