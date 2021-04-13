Ранг сложности пожара в «Невской мануфактуре» снизили до минимума

В МЧС снизили ранг сложности пожара в "Невской мануфактуре" до номера 1. Фото: Артем КИЛЬКИН

В МЧС снизили ранг сложности пожара в петербургской «Невской мануфактуре» до минимума, то есть номера 1. Тлеющие развалины тушат уже намного меньше человек, чем в час пик происшествия. К 19:00 вторника на месте работают 15 единиц техники и 67 человек личного состава от РСЧС и МЧС в совокупности.

- На данный момент в производственном здании размерами 35 на 150 метров тлеют завалы на площади 300 квадратных метров. Сведения о пострадавших все еще уточняются, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, поздним вечером понедельника под горящими завалами обнаружили тело погибшего пожарного. Кроме этого в происшествии пострадали минимум три сотрудника МЧС, двое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. Рассматривается минимум три версии пожара.