Метростроители закончили проходку тоннеля между станциями «Театральная» и «Спасская»

"Метрострой" прошел перегонный тоннель между "Театральной" и "Спасской". Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

В петербургском «Метрострое» отчитались об успешной проходке перегонного тоннеля между станциями оранжевой линии «Театральная» и «Спасская». Длина участка составляет 800 метров. Бригады рабочих в среднем ставили по 10 колец в сутки, что выше нормы для текущих годов.

Не обходилось и без решений различных трудностей. К примеру, в самом начале проходки на протяжении 80 метров из-под щита выходила влажная порода, все из-за водоносных «линз» под тоннелем. Но участок все же преодолели, пусть и медленнее обычного.

- Вообще начало проходки предвещало мало хорошего. В январе щит длительное время стоял в ожидании материалов. Не хватало рельс, троллея, воздуховодного става. Но, как только материалы поступили, работа закипела, и постепенно метростроители вошли в график, - рассказывают в официальной группе «Метростроя» во «Вконтакте».

Вскоре строители сделают сбойку строящего и уже действующего метро – «Театральной» и «Спасской». Напомним, новую станцию откроют лишь в 2024 году.