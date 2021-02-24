Смольный разработал новую схему развития метро Санкт-Петербурга

Власти Петербурга опубликовали проект постановления об изменении схемы развития метрополитена. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга опубликовал проект постановления с изменениями в схеме развития городского метрополитена. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и вскоре, вероятно, будет утвержден и подписан губернатором.

Чуда не случилось – ввод будущих станций подземки перенесли на несколько лет вперед. Про затяжное строительство «Горного института» и «Театральной» на оранжевой ветке и «Юго-Западной» и «Путиловской» на коричневой линии «Комсомолка» уже рассказывала ранее – их открытие перенесли на 2024 год. Более того, деньги на возведение новых станций перераспределили – например, с коричневой ветки срезали больше 2,2 млрд рублей. Однако новая схема развития метро все же дает небольшую надежду, что указанные выше станции откроют не конкретно в 2024-м, а в период с 2022 по 2024 годы.

Собственно, новая схема развития подземки в Северной столице. Фото: КРТИ

Условные обозначения для ориентации в схеме. Фото: КРТИ

На годы с 2028 по 2030 сейчас запланированы открытия северного отрезка Фрунзенско-Приморской линии, от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта», и Красносельско-Калининской линии, на юго-запад – до «Сосновой поляны», а также участок от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово».

А вот продолжение Невско-Василеостровской линии подземки – от «Беговой» через «Богатырскую» (бывшая «Туристская» - Прим.ред.) до «Каменки» (бывшая «Планерная») остается в силе, судя по схеме, где указан ввод в эксплуатацию на 2025 год. И еще о судьбе коричневой линии – часть ветки от «Путиловской», пересадочной с «Кировским проспектом», до «Каретной», пересадочной с «Обводным каналом», тоже не претерпела изменений. Ввод намечен на все тот же период с 2026 по 2027 годы.

- Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Соколова М.Ю., - говорится в проекте документа.

Все остальное, в том числе начало кольцевой линии построят только после 2030 года, о чем туманно сообщается в новой схеме.