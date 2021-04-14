Сезонные точки по продаже корюшки открываются в Петербурге с 15 апреля

Сезон уличной торговли корюшкой продлится с 15 апреля по 31 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 15 апреля улицы Петербурга еще сильнее начнут пахнуть огурцами. Именно с этой даты в городе начинают работать сезонные точки по продаже корюшки. Продавать серебристую рыбку будут практически во всех районах, а полный список адресов публикует «Комсомолка».

- Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится по 31 мая. Продажа будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю, - сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений Петербурга.

Впрочем, это не значит, что в другое время корюшку или другую путинную рыбу нельзя продавать на улице. По правилам, это можно делать «с использованием передвижных средств развозной торговли» - с машин например.

Что касается цен, то их Смольный не регулирует, так что все остается на совести торговцев. Однако на улице корюшка должны быть гораздо дешевле, чем на некоторых рынках, где за килограмм рыбы просят до 1500 рублей и более.