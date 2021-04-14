Трамвай «Чижик» обкатывает новые улицы Санкт-Петербурга

"Чижика" заметили на Гранитной улице. Фото: vk.com/chizhiklrt

«Чижика» заметили на новых улицах Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Скоростной трамвай начали обкатывать в других местах Малой Охты перед туристическим сезоном. «Чижик» проехал участок в 1,7 километра на Гранитной улице. Перевозчик надеется тем самым повысить транспортную доступность района.

- Обкатка проходит в рамках работы по подключению комплекса «Ладожский вокзал» к улично-дорожной сети Санкт-Петербурга. Участок является важным звеном, связывающим скоростную трамвайную сеть «Чижик» с сетью «Горэлектротранса». Обкатка необходима, чтобы оценить возможности совместного использования путей и синхронизировать расписание, - рассказывают в официальной группе зеленого трамвая во «Вконтакте».

Перевозчик не исключает, что скоростной «Чижик» может вскоре появится и во многих других районах Северной столицы.