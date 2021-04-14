За год цены на продукты в Санкт-Петербурге выросли на 8%

В Петербурге за год выросла стоимость социально значимых продуктов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Цены на продукты в Санкт-Петербурге выросли в среднем на 8 процентов за год, начиная с апреля 2020 года. О неутешительной статистике сообщил руководитель регионального управления ФНС Александр Гнедых в ходе выступления в Законодательном Собрании Северной столицы. Но часть продуктов все-таки подешевела. Это, например, рыба. Ее стоимость упала на 8%.

- В 2020 году ФНС проводила мониторинг цен на социально значимые товары, лекарства, продукты. Что в Санкт-Петербурге? На основе данных контрольно-кассовой техники, у нас на 15 марта 2021 прослеживается повышение цен за год на 8 процентов в среднем, - рассказал с трибуны парламента глава городской федеральной налоговой службы.

Вот где в Петербурге наблюдают серьезное падение, так это в объеме продаж ювелирных изделий. Рынок за год обвалился на 31%.