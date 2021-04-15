Пищевой комбинат Красносельского района Петербурга пожаловался в прокуратуру на давление от Роспотребнадзора

На фото один из цехов пищевого комбината. Фото: vk.com/club199584372

В Санкт-Петербурге пищевой комбинат Красносельского района пожаловался прокуратуре на давление со стороны Роспотребнадзора. Напомним, ранее предприятие уличили в якобы грязном производстве школьных обедов. В ответ на обвинение СМИ руководство комбината провело экскурсию для журналистов, чтобы заверить в отсутствии нарушений. Теперь же комбинату не понравилась внеплановая проверка инспекторов Роспотребнадзора.

- Во-первых, говорится в обращении, о подобных контрольных мероприятиях местное управление Роспотребнадзора должно было уведомить предприятие не менее чем сутки, однако этого не произошло. Кроме того, непосредственно отбором проб занималась сотрудница «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге», хотя ее данные в распоряжении о проведении проверки отсутствовали, - пишет «Мойка78».

В итоге в пищевом комбинате считают, что результаты проверки Роспотребнадзора не могут быть засчитаны и должны быть отменены.