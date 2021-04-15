Автомобилисты Петербурга пожаловались на перекрытое Пулковское шоссе

Автомобилисты пожаловались на большую пробку на Пулковском шоссе 15 апреля Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге автомобилисты пожаловались на перекрытое Пулковское шоссе. Днем в четверг, 15 апреля 2021 года, водители рассказали в социальных сетях о том, что в половине второго движение по дороге встало намертво.

- Пулковское шоссе перекрыто. Стоим уже минут 20, может больше, информации нет почему стоим, - рассказал один из водителей.

К двум часам дня пробка растянулась в сторону Петербурга до обсерватории.

Причина такого затрудненного движения - работы по реконструкции железнодорожного путепровода. Из-за этого с 13 апреля был ограничен проезд по четной стороне Пулковского шоссе от Кольцевой автодороги до Дунайского проспекта. Однако перекрытие продлится не долго - до вечера 16 апреля. Начиная с выходных дорога опять будет полностью открыта для автомобилистов.