Петербуржцы не нашли корюшки в первый день уличной торговли

Корюшки на улицах Петербурга пока не найти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

15 апреля в Петербурге официально открылся сезон уличной торговли корюшкой. Смольный опубликовал список из 80 с лишним адресов, где была должна продаваться пахнущая огурцом рыбка. Корреспондент «Комсомольской правды» оправился на улицы города и...ничего не нашел.

- На трех адресах в центре города ничего не продают. У продавцов есть разрешение, что можно торговать с 15 апреля, но рыбе не прикажешь. Когда она действительно пойдет, то будет на каждом углу, - сообщает журналист «КП-Петербург», пообщавшийся с торговцами.

Впрочем, кое-где корюшка продается. Но, как говорят специалисты, в большинстве случаев это «неправильная» рыба.

- Надо понимать, что масштабный лов только начался. Корюшка в этом году пришла поздновато – помешали долгие заморозки, из-за которых вода в Финском заливе и Ладоге не успела как следует прогреться, - рассказал «Комсомолке» заместитель рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Гонтарюк.

Свежая рыба есть, но стоит дорого. А дешево продают прошлогоднюю «заморозку» и даже желтоватую корюшку из Аргентины. Огурцами она не пахнет.