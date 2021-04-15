В Смольном рассказали о преимуществах вакцины «ЭпиВакКорона»

Петербуржцы могут выбрать, какой вакциной прививаться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты петербургского Комитета по здравоохранению рассказали о преимуществах новой вакцины «ЭпиВакКорона» которая поступила в город на прошлой неделе. Пока что петеребуржцы не слишком активно прививаются незнакомым им препаратом, поэтому для них провели небольшой ликбез.

- «ЭпиВакКорона» показывает хорошие результаты в борьбе с COVID-19. Одно из главных достоинств второй вакцины от коронавируса – мягкое действие. В основе «ЭпиВакКороны» – пептиды, которые стимулируют образование только необходимых антител, исключая избыточную нагрузку на организм и иммунную систему, - сообщает городской Оперштаб.

Другими словами, после вакцинации препаратом не должно ухудшаться самочувствие, а компоненты «ЭпиВакКороны» не вызывают аллергических реакций. Она подходит как молодым, так и пожилым людям, включая тех, кто имеет хронические заболевания.

Результаты испытания «ЭпиВакКороны» подтвердили, что у всех привитых выработались антитела, нейтрализующие вирус.

Узнать, в каких прививочных пунктах есть данный препарат, можно на сайте Горздрава. Напомним, что петербуржцы могут вакцинироваться и привычным «Спутником V».