Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге резко сократилось 16 апреля

Еще 704 человека заболели коронавирусом в Петербурге на 16 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге разко сократилось число выздоровевших от коронавируса. По данным оперативного штаба по COVID-19 на пятницу, 16 апреля 2021 года, выписаны всего 419 пациентов. Хотя накануне их число было более 1,4 тысячи человек.

- За последние сутки в Петербурге зарегистрировано еще 704 случаев заражения коронавирусом. Всего на пандемию заболели 405 924 человек, выздоровели в общей сложности 361 875 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 16 апреля 2021 года / Фото: Яндекс

Добавим, что за последние сутки подтверждено 30 смертей от инфекции. Всего жертвами коронавируса стали 12 750 человек.

По сравнению с неделей ранее, число новых случаев заражения вирусом в Петербурге выросло на 7,3 процентов. Специалисты отмечают, что количество выздоравливающих преобладает над количеством заболевающих. Но налицо нестабильность спада второй волны, существует вероятность нового роста распространения инфекции.