В Комздраве рассказали, сколько петербуржцев привились «ЭпиВакКороной»

В Петербурге параллельно прививают от коронавируса двумя вакцинами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоозранению Санкт-Петербурга привел данные по вакцинации новым препаратом «ЭпиВакКорона», поступившим в город на прошлой неделе. Это была первая крупная поставка новой вакцины. С 9 апреля, когда «ЭпиВак» развезли по прививочным пунктам, его ввели 2,5 тысячам петербуржцев.

- Препаратом «ЭпиВакКорона» в Петербурге привито 2596 человек. Из них за вчерашний день - 753. «Спутником» за вчера - 7234, - сообщили в Комздраве.

Напомним, что 8 апреля в город поступила партия вакцины из 27 540 ампул (предназначена для 13 770 человек) «ЭпиВакКороны» и 24 600 – препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»).

Отметим, что «ЭпиВакКорона» отличается от «Спутника». Это - пептидная вакцина. В ее основе лежат искусственно синтезированные фрагменты белка, которые распознает иммунная система человека – пептиды. Разработчики утверждают, что использование пептидов сводит к минимуму риск побочных эффектов и осложнений после вакцинации.

Поэтому «ЭпаВак» подходит как молодым пациентам, так и людям в возрасте, в том числе с хроническими заболеваниями.