Несколько балконов загорелись в доме на проспекте Наставников в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга загорелись балконы в жилом доме. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге несколько балконов загорелись в многоквартирном доме, расположенном по адресу проспект Наставников, дом №9, корпус №1. Напуганные очевидцы тут же сообщили обо всем в МЧС. Через 7 минут пожарные были на месте и принялись тушить огонь. Судя по всему, пламя возникло на одном из балконов, а потом перекинулось на другой.

- В 21-07 спасатели МЧС прибыли на пожар. Загорелись две двухкомнатные квартиры, на 9-м и 10-м этажах. В первой выгорели пять «квадратов» в комнате и весь балкон, во второй огонь распространился на четыре квадратных метра балкона. В 21:35 пожар потушили. Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации огня привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что тем временем пожарные тушат пятый день подряд развалины «Невской мануфактуры», осталось еще 20 квадратных метров тлеющих завалов.