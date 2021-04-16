Пожарным осталось потушить 20 «квадратов» тлеющих завалов на «Невской мануфактуре»

Спасателям МЧС осталось потушить 20 "квадратов" тлеющих завалов в "Невской мануфактуре". Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели МЧС приступили к тушению огня на последнем горящем «рубеже» «Невской мануфактуры». Пожарные работают на месте происшествия уже пятый день подряд. Напомним, что огонь уничтожил 10 тысяч квадратных метров здания. При эвакуации людей погиб спасатель Илья Белецкий. По факту происшествия возбудили уголовное дело, а владельца здания и его заместителя арестовали.

- По состоянию на 20:40, 16 апреля, спасатели МЧС проливают два очага в труднодоступных завалах на общей площади 20 квадратных метров. На месте 4 автоцистерны, (две из них установлены на ПГ). Работают два ствола А и один лафетный ствол, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что утром пятницы жителей Северной столицы просили срочно сдать кровь 4-й отрицательной группы для пожарного, получившего тяжелые ожоги при тушении «Невской мануфактуры». К счастью, на просьбу быстро откликнулись.