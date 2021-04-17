В Роспотребназдоре рассказали, на что чаще всего жаловались петербуржцы в начале 2021 года

Чаще всего петербуржцы обращаются в Роспотребнадзор по вопросам торговли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор в Петербурге подвел итоги первого квартала года: жители оставили уже 13085 обращений, сообщает пресс-служба ведомства. По вопросам прав защиты потребителей из них оказалось 8550 жалоб. По сравнению с прошлым годом это число выросло на 11,1%.

Чаще всего петербуржцы обращались с проблемами в области торговли (32%). На втором месте – жилищно-коммунальные услуги (9%), а на третьем – медицинские (8%). Жаловались также на бытовое обслуживание (6%), услуги связи (6%), финансовые услуги (5%), культурно-развлекательные мероприятия (4%), транспортные (3%) и туристические услуги (2%).

Отмечается, что петербуржцы стали все больше заключать договоры на различные услуги через интернет или мобильные приложения. И многие проблемы оказались связаны именно с этим.

За все нарушения, выявленные после обращений, вынесли 312 постановлений по «административке» на общую сумму в 5,4 миллиона рублей. Больше всего нарушений нашли при продаже продовольственных товаров. Более 40 исков было направлено в суд, где потребители выиграли 5,2 миллиона рублей, а компенсация морального вреда из них составила 141 тысячу рублей.