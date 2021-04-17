Житель Коммунара обманом склонил 15-летнюю школьницу на наркотики

В Ленобласти задержали парня, склонившего попробовать наркотики школьницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Гатчинском районе Ленинградской области задержали 20-летнего парня, которого подозревают в склонении подростка к употреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленобласти. По данным следствия, житель города Коммунар обманным путем «напичкал» 15-летнюю знакомую запрещенными веществами. Это произошло в четверг, 15 апреля. На молодого человека уже завели уголовное дело, сейчас он задержан следственными органом.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе проверяются условия жизни и воспитания потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.