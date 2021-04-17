Новый бассейн откроется летом в Кировском районе Петербурга

В Кировском районе откроется бассейн. Фото: t.me/poolnumber78

Уже предстоящим летом жители Кировского района смогут ходить в новый бассейн. Его откроют после реконструкции здания Центра образования №162. Заниматься плаванием там смогут не только его ученики, но и другие школьники, а также взрослые. Строящийся объект проверил в субботу, 17 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Мы взяли курс на то, чтобы все учебные учреждения, особенно школы, имели свой бассейн. Конечно, в районах сложившейся застройки его сложно построить, но мы стараемся найти способы, как например, в этом центре, - отметил градоначальник.

В Центре учатся школьники старших классов, вечерники и заочники. Кроме того, там могут заниматься те, кто совмещает работу с учебой или находится на домашнем обучении. Зданию Центра уже 85 лет, а более 10-ти лет назад началась его реконструкция. Сейчас ремонт в нем закончен, а ввести в эксплуатацию сам бассейн должны по планам в июле.