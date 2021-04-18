Шесть подпольных игорных клубов накрыли полицейские в Санкт-Петербурге

Организаторов подпольных казино задержали Фото: принтскрин видео.

В Северной столице полицейские при поддержке Росгвардии накрыли шесть нелегальных казино. Некоторые подпольные игорные дома располагались в жилых квартирах на проспекте Энтузиастов, Наставников и Гражданском. Остальные находились в нежилых помещениях на улице Коллонтай, Искровском проспекте и проспекте Энгельса.

- За организацию и проведение подпольных игр отвечали двое мужчин, 46 и 34 лет, а также 47-летняя женщина. При чем женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. При встрече с оперативниками злоумышленники попытались скрыться, слившись с толпой, но были задержаны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Входе обыска полицейские изъяли 55 игровых аппаратов, компьютеров и прочей техники. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Женщину свою вину признала и сейчас находится под подпиской о невыезде.