Труп мужчины, пропавшего прошлым летом, нашли в Ленобласти

Предположительно, мужчина был убит в драке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткую находку обнаружили полицейские в Киришском районе Ленобласти. В 35 метрах от остановки «Поселок Глажево» лежал труп мужчины с гнилостными изменениями. По информации силовиков, гражданин С. 1986 года рождения пропал еще в августе прошлого года. С тех пор мужчину разыскивали.

- 14 апреля полицейские задержали двоих уроженцев Узбекистана, у одно из которых, предположительно, и случился конфликт с погибшим в августе прошлого года, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – В результате задержанный набросился на свою жертву и избил его. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

После этого в ходе оперативных действий полицейские нашли труп недалеко от автобусной остановки. На теле были следы разложения и та самая одежда, в которой был гражданин С. в день исчезновения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.