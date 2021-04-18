Мигрант изнасиловал школьника на заднем сидении автомобиля в Выборге

Мужчина приехал в Выборг на заработки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подозрительную машину вечером в субботу, 17 апреля, заметил полицейский, который патрулировал улицы Выборга. Он обратил внимание на странное движение на заднем сидении автомобиля. Когда подошел проверить, что же происходит, выяснилось, что в машине мужчина насилует ребенка.

- Жертвой насильника стал школьник 2077 года рождения, - пояснил «КП» источник в правоохранительных органах. – Он рассказал, что познакомился со злоумышленником в соцсетях еще в феврале. Сначала они просто общались, но в субботу вечером мужчина позвонил мальчику и предложил покататься по городу. Сначала все было в порядке, а потом он стал насиловать школьника.

Известно, что в Выборг мужчина приехал на заработки. Родом он из Узбекистана. Сейчас он задержан и взят под стражу. По факту случившегося полицейские сейчас проводят проверку.