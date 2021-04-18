Грациозная рысь продефилировала перед камерой в Нижне-Свирском заповеднике

Рысь больше любит протоптанную дорожку, нежели талый снег Фото: принтскрин видео.

Красавицу-рысь удалось запечатлеть на камеру сотрудникам Нижне-Свирского заповедника. Видео, как грациозная кошка дефилирует по лесу, они опубликовали в своих соцсетях. На кадрах видно, что животное не пробирается через заросли и снег, а преспокойно идет по вытоптанной дорожке.

- Рысь-одиночка предпочитает идти по накатанной дороге, нежели по подтаявшему снегу, - пишут сотрудники заповедника. - В конце зимы у рысей происходит гон, а уже в апреле лесные кошки снова готовы вести одиночный образ жизни. Хотя строение их лап позволяет без проблем преодолевать снег любой глубины, рыси охотно используют для передвижения дороги.

В публикации также отмечается, что пока еще в Нижне-Свирском заповеднике не все участки освободились от снега и льда. Несмотря на то, что на дворе уже середина весны, часть лесных дорог и акватории Ладоги по-прежнему находятся во власти зимних осадков.