Эксперты раскритиковали идею с единым цветом такси в Петербурге

В Петербурге опять хотят ввести единый цвет для такси. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новый кодекс работы такси в Петербурге, который разрабатывают в Смольном, должен определить не только правила поведения водителя и пассажиров, но и, как вариант, «одеть» все машины в единый цвет. Идея уже высказывалась не раз, но так и не доходила до реализации. Почему – объяснили эксперты.

- Кроме юридических лиц перевозками занимаются и физические лица. Утром человек работает как таксист, но вечером – это личный автомобиль. И он не хочет ехать на концерт желтой машине, - рассказал «Невским новостям» автоэксперт Дмитрий Попов. - Идея заставить всех ездить на автомобиле одного цвета будет признана незаконным препятствием к предпринимательской деятельности.

При этом, если норма все же будет введена, то многие таксисты могут просто уйти в тень и работать нелегально, сняв все опознавательные знаки с машины. Другими словами, в город вернутся «бомбилы».

- Есть крупные бренды, у них есть свои цвета. Я думаю, что эту историю лучше вообще не трогать, - отмечает глава некоммерческого партнерства «Петербургское такси» Виктор Соловьев.