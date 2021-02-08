Стандарт этичного поведения таксистов появится в Петербурге

В Петербурге создадут кодекс этики для таксистов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние скандальные истории с участием таксистов, например водителя, рукоблудившего при пассажирке по пути в Пулково, заставили власти Петербурга по-новому взглянуть на проблему перевозок. Так, Комитет по транспорту предложил разработать «Стандарт этичного поведения таксистов», которому должны следовать все водители.

- Санкт Петербург нуждается в кодексе этики для легковых такси, содержащем минимальные требования к качеству услуг и обобщенный собирательный «портрет» квалифицированного водителя. На этом настаивает Комитет по транспорту Санкт Петербурга, напоминая об участившихся жалобах горожан на неэтичное поведение таксистов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Предложение создать документ по этике прозвучало на совместном заседании чиновников «транспортного цеха» и представителей фирм-агрегаторов такси, под брендами которых работает большая часть всех таксомоторов в городе.

При разработке кодекса этики обещают учесть и мнение пассажиров – самих жителей Петербурга.